Британская медсестра-убийца отбывает пожизненный срок в комфортной камере с телевизором и телефоном

Бывшую медсестру Люси Летби, отбывающую пожизненный срок за убийство семи младенцев и покушение на жизнь еще шести, перевели в частную тюрьму в графстве Суррей с комфортными условиями проживания, пишет Daily Mail.

В ее одиночной комнате есть письменный стол, душевая кабина, телевизор и телефон, а персонал тюрьмы обращается со знаменитой преступницей с повышенным вниманием.

Говорят, что обращение с Летби бесит других обитательниц тюрьмы, которые не имеют таких привилегий.

За Летби ухаживают с такой заботой, потому что опасаются, что она может совершить суицид. Однако вряд ли столь пристальное наблюдение будет вечным, так как оно создает большую нагрузку на персонал, предполагает издание.