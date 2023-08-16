Британская MI6 подготовила карательный отряд украинских боевиков для отправки в Африку

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, таким образом Лондон предпринимает попытку помешать сотрудничеству России и Африки. Задача отряда совершить ряд провокаций в дружественных РФ африканских государствах.

Отмечается, что среди поставленных задач украинцам - ликвидация в Африке местных лидеров, открыто или кулуарно симпатизирующих России. Всего в отряде порядка 100 украинских боевиков с опытом ведения войны на «восточном фронте», рассказал собеседник агентства.

«Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований», - сказал источник.

Он также добавил, что киевским режимом по настоятельной просьбе британских спецслужб в минувшем июле для создания подобного карательного отряда были отданы соответствующие указания СБУ и Главному управлению разведки Украины.

В какие именно страны Африки будут заброшены украинские боевики - не уточняется.