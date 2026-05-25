Британская семья 18 часов добиралась до Египта и попала в строящийся отель

Британский турист Скотт Эдвард вместе с женой Кэти и двумя детьми — Фредди и Александрой — 16 января 2026 года отправился на долгожданный отдых в Египет. Однако уже на старте путешествие превратилось в настоящий кошмар. Как пишет издание The Sun, из-за многочисленных задержек и пересадок дорога заняла целых 18 часов. Когда измученная семья наконец добралась до отеля, выяснилось, что он все еще находится в стадии строительства.

Несмотря на шок, туристы все же решили заселиться в предоставленный номер, однако и здесь их ждало разочарование: помещение оказалось не убрано, а обещанный wi-fi отсутствовал. По словам Эдварда, состояние комнат было ужасающим — вокруг унитаза были разбросаны фекалии и стояла моча, а кондиционер оказался заполнен плесенью, из-за чего у всех членов семьи начался сильный кашель. Дополняли картину падающая со стен штукатурка и общее ощущение антисанитарии. В итоге все четверо заболели и провели отпуск, не вставая с постели.