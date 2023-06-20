Британские парламентарии поддержали обвинения в адрес Бориса Джонсона
Фото: [ЕРА]
Британский парламент одобрил доклад дисциплинарного комитета, экс-премьера Бориса Джонсона за ложь о «ковид-вечеринках» на Даунинг-стрит, сообщает Sky News.
Доклад поддержали 354 парламентария, против выступило 7 человек.
В качестве наказания Джонсону запретили посещать заседания парламента на правах бывшего депутата.
9 июня Джонсон на фоне расследования скандала с вечеринками во время пандемии сложил с себя депутатские полномочия. Если бы он оставался депутатом, его бы отстранили на три месяца.
Парламентарии осудили Джонсона не за сам факт вечеринок во время пандемии, а за ложь о них. Экс-премьер объяснял их организацию рабочей необходимостью.