Британские работники Amazon хотят устроить массовую забастовку в «черную пятницу»

Около 1150 сотрудников распределительного склада онлайн-ритейлера Amazon в Ковентри наметили провести масштабную забастовку 24 ноября – в «черную пятницу», день, когда стартует рождественский сезон распродаж, пишет газета Independent.

Работники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Они призывают руководство компании сесть за стол переговоров.

В Ковентри находится один из крупнейших в Британии центров Amazon. Существуют опасения, что забастовка может парализовать работу компании в один из самых напряженных для всех торговцев дней году.

Впрочем, в Amazon уверены, что забастовка не сорвет «черную пятницу», так как центр в Ковентри не обслуживает покупателей напрямую.