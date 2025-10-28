Британские СМИ пугают Европу: старинные пророчества предсказали новую войну

Британские СМИ вновь подняли тему старинных пророчеств, которые якобы предсказывают войну в Европе в 2026 году. Газета Daily Mail отметила, что пророчества Нострадамуса и Ванги указывают на возможные разрушительные события и массовое кровопролитие на континенте, передает « Новосвят ».

Астрологические катрены Нострадамуса упоминают «жестокие войны», а болгарская провидица Ванга говорила о масштабных трагедиях. Часть ее предсказаний ранее сбывалась, поэтому к ее словам проявляют повышенное внимание.

При этом эксперты предупреждают, что трактовки древних текстов часто произвольны. Старые пророчества интерпретируют с учетом современных событий, создавая впечатление точности предсказаний. Аналитики подчеркивают, что чрезмерная вера в такие пророчества может усиливать тревожность и использоваться для манипуляций общественным мнением.

