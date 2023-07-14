Британские власти обеспокоены распространением кори в стране

Местное агентство здравоохранения предупредило о распространении кори в Лондоне из-за малого числа вакцинированных жителей столицы. Рост заболеваемости медики начали замечать с начала мая. Агентство отметило, что если не увеличить темпы вакцинации, то страна вполне может столкнуться со вспышкой заболеваемости, а число зараженных может достигнуть десятка тысяч человек.

Ведомство также отметило, что с начала года в стране зарегистрировали 128 случаев заражения, при этом большая часть из них была зафиксирована именно в столице Великобритании. Пора риск полноценной эпидемии остается низким, но медики отмечают, что в случае вспышки кори число заболевших достигнет около 160 тысяч человек.