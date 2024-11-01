Британский Collins Dictionary назвал прилагательное brat словом 2024 года

Британский Collins Dictionary объявил прилагательное brat словом года, отметив, что оно недавно стало означать уверенное, независимое и гедонистическое отношение, сообщило издательство в пятницу, 1 ноября.

«Слово brat, новое определение которого было дано в 2024 году, как «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением», было названо словом года 2024 по версии Collins», — говорится в сообщении на сайте издательства.

Согласно информации от издательства, термин brat стал одним из наиболее обсуждаемых слов этого года после выхода альбома британской певицы Charli XCX с таким же названием.

Прилагательное brat вышло за рамки простого названия музыкального проекта и превратилось в «культурный феномен» и стиль жизни, вдохновленный рейв-культурой, который отличается легкомысленностью, непостоянством и неряшливым образом жизни.

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