Британский доброволец, воюющий в зоне специальной военной операции, дал оценку боевым качествам российских военнослужащих. По его словам, их отличают уникальные волевые характеристики, которые редко встречаются у представителей других национальностей. Об этом сообщил ТАСС .

Эйден Миннис, прибывший из Великобритании для участия в боевых действиях, поделился своими наблюдениями за российскими солдатами. Он отметил, что для них не существует невыполнимых задач — они всегда добиваются поставленных целей, независимо от сложности обстановки. По его мнению, российские военные демонстрируют необыкновенную силу воли и отвагу, что выделяет их на фоне солдат других армий мира.

Миннис также обратил внимание на выдающуюся адаптивность российских бойцов. Он рассказал, что они способны быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, находить нестандартные решения и преодолевать самые серьезные трудности.

Доброволец выразил абсолютное доверие к своим российским товарищам. Он заявил, что предпочел бы делить окоп именно с российским солдатом, поскольку те практически никогда не отступают и не сдаются в плен, какие бы сложные условия ни сложились на поле боя.

