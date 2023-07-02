Британский минздрав отказался повышать зарплаты медикам и осудил их поведение

По мнению правительства, требования медицинских работников являются нечестными. Им надо быть скромнее, учитывая очень высокую инфляцию в стране.

Английский министр здравоохранения Стив Баркли прокомментировал переговоры, которые ведутся между медиками и его ведомством. Он назвал проделанную министерством работу отличной, только вот врачи отказались соглашаться на предложенные им условия. Кабинет министров считает возможным поднять зарплаты на 5%, в то же время представители медицинского сообщества требуют повысить оплату труда на 35%.

«Я не думаю, что это честное требование, учитывая более широкий экономический контекст и необходимость снижать инфляцию», - заявил чиновник.

Его слова привел телеканал Sky News. Если правительство Великобритании не согласится на условия врачей, то они проведут в июле пятидневную забастовку. Это станет уже четвертой забастовкой в текущем году.