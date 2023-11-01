Британский словарь Collins назвал «AI» словом года

Современные технологии не стоят на месте и развиваются с бешенной скоростью. В последние несколько лет огромную популярность обрел искусственный интеллект. Он служит не только обычным людям в бытовых и развлекательных целях. Им также пользуются различные корпорации для работы и т.д.

Неудивительно, что настолько широкое распространение привело к тому, что ИИ стал словом года по версии английского словаря Collins Dictionary. За 2023 год наверняка уже многие испытали на себе возможности искусственного интеллекта, если уж не каждый человек.

Причем, это может происходить даже неосознанно: необязательно напрямую обращаться к нему. Достаточно быть пользователем какой-нибудь соцсети или электронного устройства, что используют технологии «AI» (Artificial intelligence).

Как пишет KP.RU, «искусственный интеллект» справляется с различным спектром задач, к примеру, создает рецепты для ужина, готовит текст для презентаций и многое другое.