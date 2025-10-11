Британского трансгендера* отправили на два года в тюрьму за «большой сюрприз» во время секса

В Великобритании 21-летнего трансгендер* Циару Уоткин обвинили в сексуальном насилии над 18-летним молодым человеком. По информации издания The Irish Sun, Уоткин скрыл от своей жертвы наличие мужских половых признаков.

Уоткин обманул молодого человека, с которым у него было свидание. Он вступил с ним в интимную связь, но не позволял к себе прикасаться, утверждая, что у него месячные. Только после завершения сексуального акта Уоткин признался, что является трансгендером*.

Мужчина, ощутив себя преданным, заявил, что произошедшее подорвало его уверенность в себе и вызвало глубокое потрясение.

В суде выяснилось, что Уоткин не делал операцию по смене пола и надевал женскую одежду, чтобы скрыть свой истинный пол. Он использовал эту маскировку, чтобы построить отношения с жертвой, на которые потерпевший не дал бы согласие, зная правду.

«Я гетеросексуальный мужчина и даже не подумал бы о том, чтобы что-то делать с мужчиной. Это заставило меня чувствовать стыд и смущение, меня высмеивают в интернете из-за обмана Уоткин», – пожаловался пострадавший.

Небинарного мужчину* приговорили к 21 месяцу лишения свободы за сексуальное насилие. Его также внесли в реестр сексуальных преступников.

* - В России деятельность ЛГБТ-сообщества признана экстремистской и запрещена.