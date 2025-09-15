Британскую пару выдворили из Венеции за прыжок в канал

Полиция Венеции наказала пару туристов из Великобритании за прыжок в Гранд-канал, сообщило издание Daily Mail.

35-летнего мужчину и его 25-летнюю спутницу застали прямом на месте преступления в последний день их отпуска. Об их поступке правоохранителям сообщили гондольеры — купание в каналах Венеции запрещено из-за опасности для навигации и санитарных норм.

Нарушителям выписали штраф в размере €450, а также вынесли постановление о запрете на дальнейшее пребывание в городе. Им предоставили 48 часов для того, чтобы они смогли покинуть территорию Венеции.

Действия британских туристов вызвали волну негодования среди местных жителей и активистов. Движение «Венеция — это не Диснейленд» уже не первый год выступает за введение строгих мер против нарушителей общественного порядка.

В социальных сетях многие пользователи поддержали решение властей Венеции, призывая к еще более жестким наказаниям для тех, кто не уважает уникальную городскую среду.

Ранее сообщалось, что на популярных среди россиян курортах начали бороться с «туристами-полотемщиками».