Отели на популярных курортах объявили войну «полотемщикам»

Отели на популярных среди россиян курортах начали жесткую борьбу против так называемых «полотемщиков» — туристов, которые с утра занимают шезлонги полотенцами и другими личными вещами, а затем надолго их покидают, пишет телеграм-канал «SHOT Проверка».

В последнее время администрации отелей стали регулярно проводить рейды по пляжам, в ходе которых конфискуют полотенца, если хозяин отсутствует более 15–30 минут.

Освободившиеся места становятся доступными для других отдыхающих, а на шезлонгах оставляют предупреждающие таблички с объяснением причины конфискации вещей. Отмечается, что такая практика уже получила распространение в Турции, Таиланде и Вьетнаме.

Реакция туристов на нововведения неоднозначна. Часть отдыхающих, особенно те, кто регулярно сталкивался с невозможностью найти свободное место из-за «забронированных» надолго шезлонгов, поддерживают такие меры.

Такие туристы отмечают проблему с некоторыми группами отдыхающих, например, из Германии, которые часто оставляют свои полотенца в качестве «брони».

Ранее сообщалось, что в Хорватии бульдозеры начали сгребать вещи туристов с лучших пляжных мест.