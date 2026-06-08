Бронирования отелей в Крыму рухнули на 31% из-за топливного кризиса

Топливный кризис в Крыму обрушил туристический спрос на полуостров. По данным системы управления бронированиями Travelline, с 24 мая по 6 июня 2026 года число гостиничных бронирований в регионе сократилось на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Севастополе падение достигло 40 процентов. Крым выпал из десятки самых популярных туристических направлений России: сейчас на него приходится лишь полтора процента продаж, передает « Коммерсантъ ».

Сервис OneTwoTrip фиксирует трехкратное снижение бронирований отелей на полуострове с 1 по 7 июня. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что падение спроса ускорилось в середине недели 1–7 июня — относительно предыдущих семи дней объем продаж просел на 20 процентов. При этом эксперт подчеркнул, что новые бронирования продолжаются: если обычно рынок дает около 60 тысяч продаж в день, то сейчас — 50–55 тысяч.

Однако главный удар нанесла волна отмен. По данным Travelline, за указанный период в Крыму были аннулированы 79 процентов бронирований, в Севастополе — 71 процент. Основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил, что на два новых бронирования приходится десять отмен старых. По его словам, никто не хочет попасть в ловушку из-за топливных проблем.

Причиной кризиса стали введенные в конце мая ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92, вызванные логистическими трудностями. Глава Крыма Сергей Аксенов 4 июня заявил о приостановке свободной продажи топлива, аналогичную меру приняли и в Севастополе. Позже он уточнил, что в регионе определят АЗС, на которых туристы смогут заправиться для выезда. Глава Севастополя Михаил Развожаев 7 июня сообщил о возобновлении свободной продажи АИ-92 на трех заправках, однако ранее он прогнозировал, что сложности с доставкой топлива могут сохраняться минимум месяц.

Автомобильный транспорт остается основным способом добраться в Крым из-за отсутствия регулярного авиасообщения. По подсчетам регионального министерства курортов и туризма, в 2025 году машины и автобусы использовали 76 процентов гостей полуострова. Без дополнительной заправки, как пояснил Ромашкин, в Крым могут ехать лишь те, кто не планирует пользоваться автомобилем во время отпуска: от последней АЗС перед мостом до Феодосии или Ялты — 250–300 километров.

Эксперты разошлись в прогнозах. Сергей Ромашкин полагает, что если к старту высокого сезона после 20 июня проблему с топливом удастся решить, общий объем продаж по итогам года сократится лишь на несколько процентов. Алексан Мкртчян настроен пессимистичнее и ожидает, что Крым потеряет 3–4 миллиона туристов. Он сомневается, что ситуация с топливом в этом сезоне нормализуется, и предполагает, что путешественники переориентируются на Анапу. По его словам, в прошлом году Крым выиграл от проблем Анапы, а в этом году ситуация, видимо, будет обратной.