Бронированные авто и вертолеты: российские миллионеры массово поехали на VIP-отдых в КНДР

Большинство россиян мечтают провести идеальный отпуск на роскошных виллах с шеф-поваром или на суперъяхтах с личным экипажем. Однако, как показало исследование сервиса «Купибилет» для издания «Лента.ру», закладываемые туристами бюджеты от 550 до 700 тысяч рублей совершенно не соответствуют реальной стоимости VIP-отдыха.

Бюджетные ожидания россиян от идеального отдыха

Аналитики сервиса «Купибилет» провели опрос среди пользователей, чтобы выяснить, сколько денег они готовы потратить на организацию безупречного путешествия. Ответы респондентов распределились следующим образом:

34% опрошенных готовы выделить на поездку мечты от 550 до 700 тысяч рублей;

22% участников согласны потратить на идеальный тур от 850 тысяч до 1 миллиона рублей;

17% граждан считают приемлемым бюджет в диапазоне от 400 до 550 тысяч рублей;

7% респондентов готовы перешагнуть отметку в 1 миллион рублей;

5% россиян для идеального отдыха хватило бы суммы до 100 тысяч рублей.

Как выглядит роскошный отпуск в представлении туристов

В ходе исследования аналитики сформировали топ-4 самых популярных сценариев VIP-отдыха среди россиян:

Частная вилла (39%). Большинство мечтает об уединенном доме с большим бассейном, собственным пляжем и обслуживанием профессионального шеф-повара.

Круиз на суперъяхте (32%). На второй строчке оказалось морское путешествие на роскошном судне с личным экипажем.

Частный остров (24%). Четверть опрошенных идеальным вариантом считают отдых на закрытой территории с возможностью трансфера на частном джете.

Апартаменты в мегаполисе (21%). Замыкают список роскошные люкс-номера в центральных районах крупнейших мировых столиц.

Новый тренд: люкс-туры в Северную Корею для миллионеров

На фоне общих мечтаний о роскоши туроператоры зафиксировали реальный всплеск спроса на элитный отдых в КНДР со стороны состоятельных граждан. За последний год интерес к поездкам в эту закрытую страну среди российских миллионеров вырос в три раза.

Для состоятельных клиентов там организуют индивидуальные туры со строгими мерами безопасности. Программы включают в себя проживание в VIP-номерах, передвижение на бронированных автомобилях с личным водителем, а также перелеты на частных джетах и вертолетах. При этом, вне зависимости от стоимости путевки, свободное перемещение туристов по улицам КНДР без сопровождения местных гидов полностью запрещено.