Мясной перехват: банка тушенки стала оружием против вражеского коптера на Константиновском направлении

Российский беспилотник в ходе выполнения грузового рейса уничтожил дрон ВСУ, сбросив на него банку тушенки. Уникальный эпизод противостояния в воздухе попал на видео. Об этом сообщает Lenta.ru.

На линии соприкосновения зафиксирован необычный случай уничтожения вражеского беспилотника. Российский грузовой дрон, выполнявший задание на Константиновском направлении, обнаружил в своем воздушном пространстве украинский квадрокоптер.

Вместо того чтобы уклоняться от встречи, оператор российского аппарата проявил импровизацию. Используя находившуюся на борту банку тушенки в качестве поражающего элемента, он сбросил ее на вражеский дрон. Меткий бросок пришелся точно в цель — банка угодила в пропеллер квадрокоптера, что привело к его падению.

