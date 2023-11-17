Бронницы готовятся к открытию сезона «Зима в Подмосковье»

Меньше двух недель осталось ждать жителям городского округа Бронницы до старта долгожданного, снежного, волшебного сезона.

Уже 1 декабря в парке «Бронницкий луг» начнутся торжественные мероприятия в честь старта сезона «Зима в Подмосковье»

Как рассказали в Администрации городского округа Бронницы, для посетителей будут организованы большая праздничная концертная программа, различные мастер-классы, детская анимация. А на прекрасной елке зажгутся огни.

Кроме того, для гостей заработает ежегодная акция «Почта Деда Мороза». Посетителей парка «Бронницкий луг» будут угощать горячим чаем и сладостями.