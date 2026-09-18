Певица Татьяна Куртукова рассказала о работе наблюдателем на выборах

Певица Татьяна Куртукова впервые стала наблюдателем на выборах и рассказала о своих впечатлениях. В пятницу, 18 сентября, она приехала в Центр общественного наблюдения региона.

Артистка отметила доброжелательную атмосферу, слаженность и высокую организованность работы.

«Все вовлечены в общее дело, это чувствуется. Горят глаза у сотрудников», — сказала она.

Певица подчеркнула, что работа наблюдателя требует внимательности и подготовки. Наблюдатели работают на протяжении трех дней, поэтому было важно заранее организовать ротацию и бытовые вопросы. При этом специалисты давно занимаются этой работой, и поэтому весь процесс отлажен.

Кроме того, Куртукова отметила важность участия жителей в голосовании. Сама она отдаст свой голос на избирательном участке у дома в субботу.

«Очень-очень важные и нужные вещи. Ведь на ближайшие пять лет мы выбираем то, как будет строиться стратегическое направление развития нашей страны, нашей жизни», — заявила певица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.