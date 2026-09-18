Выездные бригады врачей будут работать в парках 11 округов Подмосковья в выходные

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные. Выездные бригады врачей будут работать в парках 11 округов, в том числе Волоколамска, Егорьевска, Реутова.

«Выездные осмотры в парках по выходным стали традиционным форматом. Они позволяют жителям проверить здоровье без записи и на свежем воздухе, совмещая заботу о себе с семейным отдыхом», - отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он сообщил, что с начала летнего сезона свое здоровье в парках проверили свыше 4,7 тыс. человек.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

Профилактические медосмотры — это ключевой инструмент реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», так как они помогают вовремя выявлять опасные болезни и сохранять здоровье граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.