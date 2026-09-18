«Песни Ширана убрали из эфира»: почему ирландская радиостанция отказалась от его музыки
Metro: ирландская радиостанция убрала песни Эда Ширана из эфира из-за скандала
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Ирландская радиостанция Classic Hits Radio убрала песни Эда Ширана из эфира из-за скандала вокруг его стадионного тура Loop, сообщило Metro.
Поводом стало исключение рэпера Macklemore (настоящее имя — Бенджамин Хаггерти) из числа разогревающих артистов тура после того, как он выступил с речью в поддержку Палестины. После его исключения остальные музыканты, заявленные в качестве разогрева, отказались участвовать в оставшихся концертах в знак солидарности с рэпером.
Отмечается, что к решению об исключении Macklemore мог иметь отношение владелец площадки Роберт Крафт, который известен поддержкой Израиля.
Ширан в течение недели пытался договориться с организаторами о возвращении рэпера в тур, но так и не смог этого добиться. Руководитель Classic Hits Radio Дэйв Келли заявил, что решение станции не является оценкой творчества Ширана, и объяснил позицию радиостанции: она прислушивается к аудитории и поддерживает артистов, которые действуют согласно собственным убеждениям.
Эд накануне объяснил, что не отказался от выступлений, потому что не хотел подводить поклонников, гастрольную команду и других музыкантов, для которых участие в туре — источник работы и дохода.
Ранее сообщалось, что сейм Латвии намерен запретить трансляцию композиций Раймонда Паулса.