В Подмосковье создается крупнейший в РФ криобанк эмбрионов: как специалисты спасают генофонд скота

В Подольске на базе Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных создается самый масштабный в стране криобанк эмбрионов породистого скота, выведенного в России. На сегодняшний день коллекция насчитывает свыше 2 тыс. эмбрионов, охватывающих 10 из 15 наиболее ценных отечественных пород крупного рогатого скота. К концу текущего года этот объем должен вырасти еще на 25 тыс. образцов, а в перспективе двух лет ученые намерены добавить эмбрионы пяти оставшихся пород, сообщил REGIONS.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Андрюхина ]

Центр генетических ресурсов приступил к работе в 2024 году на площадке Всероссийского института животноводства имени Л. К. Эрнста. Именно это учреждение стало фундаментом для планомерного формирования банка эмбрионов, задача которого — долговременное сбережение генофонда российских сельскохозяйственных пород.

При этом история криохранения уходит корнями гораздо глубже. Изначально криобанк был организован в 1974 году на базе санкт-петербургского филиала ВИЖ. Подольская площадка заработала примерно десятилетием спустя. А сам метод заморозки и хранения генетического материала был разработан академиком Виктором Миловановым и профессором Ириной Соколовской на подольской земле еще в 1947 году — почти на три десятилетия раньше появления первого хранилища.

«Сохранение в криобанке экономически оправданно и позволяет создать необходимый источник биоразнообразия, который при необходимости может быть извлечен и использован для создания новых пород, или для восстановления утраченных пород, или для улучшения существующих. Это основная задача криобанка», — отметила директор ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста, профессор, академик РАН Наталия Зиновьева.

В настоящее время в морозильных камерах института при температуре около −196−196 °C, в жидком азоте, находится более 100 тыс. единиц генетического материала. Весь массив строго систематизирован: каждый образец отнесен к соответствующей категории и снабжен паспортом.

По словам Нины Комаровой, заведующей лабораторией развития криобанка Национального центра генетических ресурсов, коллекция охватывает не только семя и эмбрионы крупного рогатого скота, но и соматические клетки, а также биоматериал баранов, коз, овец и нескольких видов домашней птицы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Андрюхина ]

Процесс создания эмбриона стартует с поиска подходящего донора. Чтобы его определить, ученые обращаются к генетическим эталонам — образцам ДНК с документально подтвержденным происхождением, которые служат своеобразной точкой отсчета для проверки чистопородности. В качестве таких эталонов используются черепа животных, относящиеся к началу и середине прошлого века, которые хранятся в Тимирязевской академии. Специалисты выезжают на племенные хозяйства, берут биопробы у живущих животных и проводят сопоставление с эталонной базой — это и дает возможность выбрать оптимальных доноров для последующего получения эмбрионов.

После того как донор определен, у животного извлекают яйцеклетки, которые затем оплодотворяют в условиях лаборатории. Образовавшиеся эмбрионы проходят специальную подготовку к глубокой заморозке и помещаются в жидкий азот. При экстремально низкой температуре −196−196 °C биоматериал способен храниться до четырех тысяч лет, полностью сохраняя потенциал к использованию в будущем.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Андрюхина ]

Практическая отдача криобанка уже подкреплена реальными результатами. Один из ярких примеров — красная горбатовская порода скота, оказавшаяся на грани полного исчезновения. Ученым ВИЖ удалось не только сберечь ее генетический материал, но и получить жизнеспособное животное с помощью семени, заложенного в криобанк в 1974 году. Родившийся бычок вырос и сейчас используется в Головном центре по воспроизводству, обеспечивая породистое семя.

По оценкам специалистов, для полноценного возрождения породы в случае ее утраты требуется сформировать резерв минимум из двухсот эмбрионов и трех тысяч образцов семени. На сегодняшний день по количеству эмбрионов эта планка достигнута для двух пород. Остальные находятся в процессе непрерывного пополнения.

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