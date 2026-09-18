Уже более 25 тыс. человек подтвердили возраст для аренды электросамокатов в Подмосковье

Уже более 25 тыс. человек подтвердили возраст через Госуслуги для аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тестовый режим авторизации через подтвержденную учетную запись на Госуслугах запустил в августе оператор Яндекс Go. За первый месяц большинство пользователей заблаговременно подтвердили возраст, не дожидаясь конца сентября — 30 сентября авторизация через ЕСИА станет обязательной для аренды СИМ в регионе.

«Подтвержденная учетная запись позволяет четко зафиксировать возраст пользователя и не допустить к аренде тех, кто не достиг установленного законом возраста. Это и есть та прозрачная цифровая среда, где безопасность и удобство идут рука об руку», — отметил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ региона.