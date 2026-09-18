Игорь Угольников напомнил молодежи о работе системы ДЭГ в Подмосковье
Угольников: Думаю, что выборы пройдут достаточно массово
Фото: [REGIONS/Дмитрий Некрасов]
Народный артист России Игорь Угольников прокомментировал ход выборов в Московской области. Он отметил, что они проходят в условиях, когда особое внимание уделяется организации голосования, а также напомнил молодежи о возможности дистанционного электронного голосования.
«Я думаю, что выборы пройдут достаточно массово, и мы наберем столько голосов, сколько необходимо для того, чтобы выборы состоялись», — сказал Угольников.
Он также отметил важность защиты памяти об исторической победе предков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.