Бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Елена Крутова проголосовала в Подольске

Бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио по стрельбе из лука в миксте Елена Крутова проголосовала в день начала выборов. Она посетила избирательный участок в Подольске.

«Голосую в первый же день потому, что делать это все равно нужно. Тут почти как в поговорке – сделал дело, гуляй смело! Мне с детства мама говорила, что в выборах нужно участвовать, это всегда была наша обязанность и семейная традиция», - сказала Крутова.

Участок организован в здании школы, где училась спортсменка. Она отметила, что учреждение отремонтировали, установили в нем пандусы и создали доступную среду.

Крутова добавила, что участвовать в выборах стало удобнее благодаря системе дистанционного электронного голосования – это формат подходит избирателям, которые заняты и не могут лично посетить участок.