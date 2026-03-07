Бросать курить опасно: ученые обнаружили пугающую связь между болезнью Паркинсона

Южнокорейские исследователи выяснили, что у бросивших курить людей болезнь Паркинсона диагностируют чаще, чем у тех, кто продолжает курить. Однако ученые предупреждают, что это не отменяет колоссального вреда табака для организма, пишет ProKazan .

Специалисты южнокорейского Университета Ыльджи провели масштабный анализ данных и пришли к выводу, что отказ от курения парадоксальным образом связан с повышением риска развития болезни Паркинсона. В ходе работы были изучены сведения более чем 410 тыс. курильщиков, за которыми наблюдали на протяжении девяти лет.

Исследователи стремились оценить, как изменение привычек влияет на вероятность возникновения нейродегенеративного расстройства. При этом они учли конкурирующий риск — более высокую смертность среди активных потребителей табака, которая могла повлиять на статистику в прошлых работах.

Результаты показали, что у людей, полностью расставшихся с сигаретами, вероятность развития болезни Паркинсона оказалась выше на 61% по сравнению с продолжающими курить. Примерно такой же показатель зафиксирован у тех, кто отказался от привычки недавно — рост риска составил около 60%. Интересно, что у людей, которые после перерыва снова начинали курить, уровень угрозы возвращался к значениям, характерным для постоянных курильщиков. Авторы подчеркивают, что решающее значение имеет именно текущий статус, а не стаж или количество выкуренных сигарет за всю жизнь.

Ученые предполагают, что обнаруженный феномен может объясняться краткосрочным воздействием никотина или иных компонентов дыма на нервную систему. Тем не менее специалисты делают акцент на том, что польза от отказа от пагубной привычки несоизмеримо выше. Исследование подтвердило, что у бывших курильщиков общий риск смерти от любых причин снижается примерно на 17%.

По мнению авторов работы, дальнейшее изучение механизмов влияния никотина на мозг может помочь в создании безопасных методов профилактики нейродегенеративных заболеваний. Однако в текущей ситуации врачи напоминают, что вред табакокурения для сердца, сосудов и легких многократно превышает возможный защитный эффект.