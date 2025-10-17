Брошенную в коляске на помойке в Петербурге трехмесячную девочку передали в дом малютки

Младенец, найденный накануне рядом с контейнерной площадкой на Московском проспекте Санкт-Петербурга, сейчас находится в безопасности в доме малютки. Как сообщил сотрудник организации в интервью 5-tv.ru, самочувствие ребенка удовлетворительное.

«Все необходимые процедуры проведены, ребенок накормлен. Ни переохлаждения, ни телесных повреждений у него не зафиксировано», — заверил собеседник издания.

Обнаружил коляску с плачущей девочкой местный дворник, который сразу же сообщил в экстренные службы. Специалисты, приехавшие на вызов, установили, что возраст малышки составляет примерно три месяца. Медицинский осмотр был проведен незамедлительно.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления «Оставление в опасности». Полиция разыскивает подозреваемую, ею, по предварительным данным, является женщина. Максимальное наказание, которое ей грозит, — до года тюремного заключения.

Ранее суд в Подмосковье лишил россиянку родительских прав за брошенную в Турции дочь.