Брошенных свиней спасли после ареста хозяина фермы в Подмосковье

История с бродячими свиньями из подмосковной деревни Шапкино завершилась благополучно. Животных, которые несколько месяцев безнадзорно бродили по округе после закрытия фермы, удалось пристроить в добрые руки, как сообщил REGIONS .

Власти Солнечногорска совместно с Терветуправлением взяли ситуацию под контроль. Специалисты обследовали животных, сделали все необходимые прививки и убедились, что свиньи здоровы. После этого их перевезли в одно из местных фермерских хозяйств, где теперь о них должным образом заботятся.

Как пояснили в администрации округа, ферма в Шапкино работала около трех лет, но постепенно пришла в упадок. После ареста владельцев животные оказались брошенными и начали бродить по деревне, чем вызывали беспокойство местных жителей. Теперь же все свиньи обеспечены регулярным питанием и крышей над головой.

