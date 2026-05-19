Летний сезон 2026 года может стать последним, когда туристы занимают шезлонги полотенцами в пять утра и уходят спать. Международный круизный гигант P&O Cruises объявил о запуске на всем флагманском флоте бескомпромиссной системы контроля: шезлонги, «забронированные» брошенными вещами, принудительно освобождаются персоналом ровно через 30 минут отсутствия пассажира. Одновременно окружной суд Ганновера создал прецедент, который грозит перекроить правила игры для всех курортных отелей Средиземноморья.

Немецкий суд встал на сторону путешественников, подавших иск против туроператора TUI. Туристы требовали компенсацию за испорченный отпуск на греческом курорте, где из-за тотального дефицита мест у бассейна ежедневно вспыхивали драки и конфликты. Вердикт оказался революционным: обеспечение справедливого и равного доступа к заявленной инфраструктуре является прямой юридической обязанностью поставщика услуг. Если отельер не пресекает фиктивное бронирование мест, клиент имеет законное право требовать снижения стоимости тура и компенсации морального ущерба. Это решение превратило борьбу с брошенными полотенцами из вопроса сервиса в вопрос выживания бизнеса.

Главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец назвал инициативу круизных компаний величайшим прорывом в организации пространства, которого индустрия ждала десятилетиями. По его словам, пляжный эгоизм — это уродливое проявление дикого капитализма, но на суше ручной контроль силами бич-боев не сработает: попытка сотрудника отеля в Анталье убрать полотенце в пик сезона приведет к конфликту, поэтому человеческий фактор нужно полностью исключить. На смену ему, вероятнее всего, придет ИИ-решение — автоматизированные купольные камеры, интегрированные в единую нейросеть пляжного комплекса.

Алгоритм выглядит так: камера высокого разрешения непрерывно сканирует береговую линию, и как только на шезлонг опускается вещь, запускается таймер. Инфракрасный датчик фиксирует отсутствие теплового контура человеческого тела. Если через 30 минут человек не вернулся, система автоматически отправляет пуш-сигнал на планшет дежурного бич-боя с точным номером шезлонга и сектором. Сотрудник молча собирает вещи в пакет и уносит их на стойку Lost & Found. При возникновении претензий клиенту демонстрируется лог-файл ИИ-системы с точностью до секунды.

Чтобы не стать жертвой новой системы, путешественникам советуют забыть о привычке занимать места с утра и забирать все вещи с собой, покидая шезлонг. Кроме того, занимая освобожденный ИИ-системой лежак, стоит помнить о предупреждениях вирусологов: всегда стелить личное чистое полотенце и обрабатывать подлокотники антисептиком.