Бросил телефон и ударил: из-за измены мужа россиянка лишилась зрения — фото травмы

В Братске девушка обвиняет мужа в измене и в том, что он лишил ее зрения в результате семейной ссоры. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza .

Жительница Братска осталась без зрения после ссоры с мужем. Марьяна узнала об измене Сергея, и между ними вспыхнул конфликт. Девушка утверждает, что муж в ярости бросил в нее телефон, а потом ударил кулаком в глаз. От удара тот лопнул, и зрение спасти не удалось.

Несмотря на серьезные травмы, полиция не спешит возбуждать дело против Сергея. Марьяна говорит, что потратила кучу денег на лечение, но муж и его семья никак ей не помогают. Экспертиза подтвердила, что зрение девушка потеряла из-за удара, но дело все равно не двигается с места.

