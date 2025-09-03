Бросил телефон и ударил: из-за измены мужа россиянка лишилась зрения — фото травмы
Baza: изменник покалечил глаз жены, но полиция бездействует
Фото: [unsplash.com]
В Братске девушка обвиняет мужа в измене и в том, что он лишил ее зрения в результате семейной ссоры. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza.
Жительница Братска осталась без зрения после ссоры с мужем. Марьяна узнала об измене Сергея, и между ними вспыхнул конфликт. Девушка утверждает, что муж в ярости бросил в нее телефон, а потом ударил кулаком в глаз. От удара тот лопнул, и зрение спасти не удалось.
Несмотря на серьезные травмы, полиция не спешит возбуждать дело против Сергея. Марьяна говорит, что потратила кучу денег на лечение, но муж и его семья никак ей не помогают. Экспертиза подтвердила, что зрение девушка потеряла из-за удара, но дело все равно не двигается с места.
Ранее мужчина расправился с сыном-геймером, который мешал спать ночью.