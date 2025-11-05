«Бросил жену и детей в машине»: россиянин без прав на Porsche прыгнул в воду, спасаясь от ДПС

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Porsche Cayenne предпринял отчаянную попытку скрыться от сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), передает портал 78.ru.

Полицейские остановили машину на Чугунной улице для проведения обычной проверки. В салоне авто находились 39-летний водитель, его супруга и двое малолетних детей.

После просьбы предъявить необходимые документы мужчина неожиданно нажал на педаль газа и попытался скрыться. За ним сразу же началась погоня.

Около дома №1 на Кондратьевском проспекте Петербурга водитель выбежал из автомобиля и прыгнул в водоем и попытался уплыть от правоохранителей.

Сотрудники полиции оперативно извлекли мужчину из воды с использованием автомобильного троса. Задержанному потребовалась медицинская помощь, так как у него диагностировали переохлаждение.

Последующая проверка установила, что россиянин попытался совершить побег из-за отсутствия водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что на Сахалине задержали таксиста-нелегала, который вслед за патрулем заехал на служебную парковку.