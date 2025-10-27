Полиция Сахалина задержала таксиста-нелегала, который вслед за патрулем заехал на служебную парковку

В Южно-Сахалинске полицейские задержали водителя такси за незаконное осуществление пассажирских перевозок. Инцидент произошел после того, как таксист, следуя за служебным автомобилем ДПС, случайно заехал на закрытую территорию служебной парковки правоохранительных органов.

При проверке документов стражи правопорядка установили, что водитель 1988 года рождения является иностранным гражданином, который работал в такси без соответствующего разрешения. Дальнейшая проверка выявила, что предъявленное им свидетельство о регистрации по месту пребывания имеет явные признаки подделки.

В результате полицейские составили на мужчину два административных протокола за незаконную трудовую деятельность и нарушение миграционного законодательства. Кроме того, ему теперь грозит уголовная ответственность по статье о подделке документов.

