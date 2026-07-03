Бросилась за братом и не выплыла: в Детройте 14-летняя девочка погибла на глазах у отца

В американском Детройте 14-летняя девочка погибла, бросившись спасать тонущего младшего брата. Как сообщает WXYZ , семья отдыхала в парке у воды, когда девятилетний мальчик упал в реку. Аамина Брэдли немедленно прыгнула за ним. Она умела плавать, но мощное течение не оставило ей шансов.

Отец Гленн Брэдли пытался прийти на помощь дочери, однако сам начал тонуть, и его тоже пришлось вытаскивать. По его словам, последними словами Аамины были: «Папа, помоги мне». Очевидцам удалось вытащить мальчика на берег, но девочка скрылась под водой. Гленн добавил, что семья раздавлена горем, но держится.