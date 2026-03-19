Бросили с 17-го этажа: жительница Дмитрова чудом разминулась со смертью

Жительница Дмитрова чудом избежала тяжелых травм, а возможно, и гибели после того, как компания подростков сбросила стеклянную банку с 17-го этажа многоквартирного дома. Инцидент произошел возле четвертого подъезда дома № 56 на улице Космонавтов, пишет REGIONS .

По словам местного жителя, чья супруга оказалась в эпицентре опасности, стеклянная тара рухнула на землю в непосредственной близости от женщины. Ситуация попала на камеры видеонаблюдения. Запись зафиксировала, как как минимум трое молодых людей поднялись на общий балкон, расположенный на 17-м этаже, и сбросили банку вниз. На кадрах видно, что траектория падения опасного груза проходила в опасной близости от людей, находившихся во дворе. Удар мог бы быть фатальным.

«Еще чуть-чуть и она бы погибла! Кто обладает информацией о данных персонажей, прошу связаться со мной в личку, последствия для них гарантированы», — написал разгневанный горожанин.

Он также добавил, что на месте его жены мог оказаться любой другой человек, который не успел бы среагировать, и тогда трагедии было бы не избежать.

Ситуацию прокомментировал юрист Константин Хлусов. По его словам, даже несмотря на то, что физически женщина не пострадала, действия подростков могут подпадать под серьезные статьи уголовного кодекса. По его словам, сам поступок создает реальную угрозу жизни и это уже основание для возбуждения уголовного дела.

Юрист пояснил, что в зависимости от обстоятельств и собранных доказательств действия хулиганов могут квалифицировать как покушение на убийство. Кроме того, подчеркнул эксперт, к ответственности могут привлечь и родителей подростков. Им грозит административное наказание по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Сейчас местные жители пытаются установить личности всех участников опасного розыгрыша, чтобы передать информацию правоохранителям.

