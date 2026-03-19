В Туле осудят банду молодых карателей, превративших преступления в игру

В Тульской области завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении группы несовершеннолетних, обвиняемых в серии нападений на местных жителей. Как сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на региональное СУ СК России, четверо подростков предстанут перед судом за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

История банды берет начало в 2024 году. Тогда 17-летний житель Тулы, придерживающийся праворадикальных взглядов, решил объединить вокруг себя друзей и сверстников с похожей идеологией. Для координации действий молодой человек создал канал в одном из мессенджеров. Там участники сообщества обменивались информацией и, по версии следствия, выкладывали видео, демонстрирующие расправы. Подсчет вели там же, будто преступления это жестокая игра.

Первое нападение произошло в августе 2024 года на улице Дементьева. Подростки избили пьяного мужчину, посчитав, что тот ведет асоциальный образ жизни. В результате здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

В том же месяце компания обратила внимание на еще одного мужчину, которого также сочла маргиналом. Злоумышленники приехали к нему домой, избили хозяина, а затем похитили его паспорт и предметы быта.

Самое тяжкое преступление датировано 28 сентября. Проникнув в дом очередной жертвы на улице Кутузова, подростки жестоко избили мужчину и надругались над ним. Забрав имущество потерпевшего, нападавшие скрылись с места происшествия. Мужчина скончался.

Следователям удалось установить причастность к деятельности экстремистского сообщества семи несовершеннолетних. Четверым из них предъявлено обвинение. Еще трое фигурантов не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому в отношении них приняты профилактические меры.

В рамках расследования дана оценка и работе правоохранительных органов. Ряд должностных лиц системы МВД привлекли к дисциплинарной ответственности за недостаточную профилактическую работу с несовершеннолетними.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что банды дезертиров уничтожают спецназ ВСУ в тылу в отместку за заградотряды.