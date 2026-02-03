«Бросился, схватил, швырнул»: в тайском парке слон-убийца растоптал туриста

В национальном парке Кхао Яй (Таиланд) произошло жестокое нападение дикого слона на туриста. Трагедия развернулась рано утром на глазах у жены погибшего и других отдыхающих, находившихся в палаточном лагере.

По информации издания Daily Mail, инцидент произошел в понедельник около 5:30 утра. Самец слона, находившийся, по словам сотрудников парка, «в состоянии повышенной агрессии», внезапно атаковал мужчину во время его утренней прогулки. Слон схватил его хоботом, швырнул на землю и растоптал.

Свидетели, наблюдавшие за происходящим из своих палаток, были в ужасе. От полученных травм турист скончался на месте.

Позже выяснилось, что это не первое нападение данного животного. Как отмечают представители парка, слон-агрессор ранее был замечен в гибели двух местных жителей.

