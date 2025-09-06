Бросившая в Ленобласти грудничка у мусоропровода ранее была судима за убийство ребенка

В Ленинградской области арестована женщина, оставившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде жилого дома. Об этом проинформировало региональное СУСК РФ.

4 сентября во Всеволожске в мусорном контейнере в подъезде многоквартирного дома нашли новорожденного ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье о покушении на убийство матерью своего ребенка сразу после родов. На данный момент младенец находится под наблюдением медицинских специалистов.

Подозреваемая, родив ребёнка, оставила его в коробке у мусоропровода в подъезде дома на улице Ленинградской во Всеволожске. Прохожие, обнаружившие новорождённую, сообщили об этом в полицию.

«Следователем женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного). По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Следком также сообщает, что задержанная женщина родилась в 1987 году и ранее была осуждена за убийство другого своего ребенка.