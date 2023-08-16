Бросок отчаяния: ВСУ вводят последние резервы и новую технику НАТО для прорыва Запорожского фронта

На Запорожском фронте под Ореховым в районе Работино (последний населенный пункт украинские боевики уже два месяца безуспешно пытаются взять бесчисленными штурмами) накануне было замечено оживление с применением немецких БМП Marder и американских бронетранспортеров Stryker.

Как сообщают военкоры с мест в соцсетях, указанная бронетехника находится на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отмечается, что часть указанного воинского формирования ранее уже была уничтожена российскими военными или взята в плен. Им в помощь для прорыва Запорожского фронта брошены еще несколько бригад ВСУ.

«Сейчас наступление ведется 83-й отдельной десантно-штурмовой бригадой вместе с 46-й отдельной аэромобильной бригадой, 118-й отдельной мотострелковой бригадой и 15-й бригадой национальной гвардии, а также с понесшими большие потери 47-й и 65-й бригадами ВСУ», - приводится в публикации.

Как сообщается в соцсетях, сегодняшний визит на Запорожское направление украинского президента Владимира Зеленского прямо указывает на то, ввод такого внушительного числа своих стратегических резервов является, по сути, последней попыткой киевского режима прорвать фронт и разрезать российские войска в Приазовье.

Напомним, ранее украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.