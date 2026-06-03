Брусок против дорогих порошков: дерматолог назвал средство, которое отстирывает лучше всех

Старшее поколение хвалит хозяйственное мыло, а молодые хозяйки сомневаются: может ли дешевый коричневый брусок конкурировать с современными пятновыводителями? Врач-дерматолог из Подольска Инга Журова для REGIONS объяснила, действительно ли это средство так эффективно, где у него слабые места и почему им нельзя мыться.

Как поясняет специалист, ключевое различие между хозяйственным и туалетным мылом кроется в уровне щелочности. Шкала pH варьируется от 0 до 14: значения ниже 7 — кислая среда, выше — щелочная. Кожа человека имеет слабокислую реакцию (pH около 4,5-5,5), что помогает ей защищаться от бактерий.

Хозяйственное мыло, по словам Журовой, представляет собой очень сильную щелочь с pH от 11 до 12. Именно поэтому оно так эффективно расщепляет жиры и грязь, но при этом крайне агрессивно действует на кожные покровы. Классическое туалетное мыло, которое получают путем омыления жиров щелочью, значительно мягче — его pH составляет 9,0-10,5 благодаря добавлению ланолина, кремов и растительных масел. Нейтральный pH (5,5-7,0), по словам дерматолога, бывает только у синтетических моющих брусков и жидкого мыла — так называемых синдетов.

Что касается эффективности, здесь, как утверждает Журова, хозяйственное мыло действительно превосходит многие дорогие средства. Щелочная среда отлично расщепляет жиры и белковые загрязнения. Особенно хорошо, по наблюдениям врача, оно справляется с жирными пятнами (масло, соусы) — достаточно намылить загрязнение, оставить на 15-30 минут, затем постирать обычным способом. Также брусок эффективно удаляет следы травы с детских штанов, въевшуюся грязь с манжетов и воротников белых рубашек. А в сочетании с холодной водой, как отмечает специалист, хозяйственное мыло считается одним из лучших средств для выведения свежих пятен крови: щелочь расщепляет белок, но стирать нужно только в холодной воде — от горячей белок сворачивается и намертво въедается в ткань.

Однако, предупреждает дерматолог, у этого средства есть и серьезные минусы. Высокая щелочность при частом использовании без перчаток сильно сушит кожу рук, вызывая трещины и раздражение. Хозяйственное мыло категорически не подходит для деликатных тканей — щелочь разрушает белковые волокна шерсти и шелка, делая их ломкими и безжизненными. К тому же, по словам Журовой, со сложными загрязнениями вроде ржавчины, чернил или вина брусок не справляется.

«Хозяйственное мыло — это агрессивнейшее щелочное средство с pH около 11-12. Его создавали для стирки, мытья полов и чистки кухонной посуды, но никак не для мытья тела. Оно в десятки раз щелочнее нашей кожи. Если мыться им регулярно, можно заработать раздражение, сухость, шелушение и даже экзему. Для удаления пятен с одежды — пожалуйста. Для личной гигиены — категорически нет», — говорит Инга Журова.

Особое внимание врач уделяет стирке детских вещей. Хотя в хозяйственном мыле нет отдушек и красителей, что хорошо для аллергиков, его высокая щелочность, по словам Журовой, делает его потенциально опасным для нежной младенческой кожи. У детей кожа тоньше и уязвимее, и если стирать вещи сильнощелочным средством и плохо полоскать, это разрушает защитный липидный барьер, приводя к сухости, дерматитам и раздражениям. Дерматолог рекомендует использовать специальные детские средства с нейтральной или слабокислой реакцией, а хозяйственное мыло — только для выведения отдельных пятен с обязательным многократным полосканием.

Для синтетических тканей, как поясняет специалист, высокий pH не так страшен — полиэстер, нейлон и акрил устойчивы к щелочам. Но есть другая проблема: частицы мыла забиваются между синтетическими нитями, и со временем вещь теряет привлекательный вид.

Журова советует соблюдать несколько простых правил при использовании хозяйственного мыла. Брать мыло с маркировкой 72% — классический вариант, который лучше всего отстирывает. Намыливать пятно и оставлять на 15-30 минут. При ручной стирке обязательно надевать перчатки. Тщательно полоскать вещи, особенно детские. И никогда не использовать средство для шерсти и шелка.

Инга Журова приводит пример из собственной практики: к ней обращались пациенты с жалобами на сухость и трещины на руках. Выяснилось, что они регулярно стирали хозяйственным мылом, пренебрегая перчатками. По словам дерматолога, она не против самого средства — оно отлично справляется с загрязнениями. Однако врач настаивает на разумном подходе: работать с мылом только в перчатках, использовать его исключительно для выведения пятен, а не для ежедневной стирки всего белья. При таком раскладе, подчеркивает Журова, вещи останутся чистыми, а кожа — здоровой.

Стоит добавить, что хозяйственное мыло выпускается разной жирности: 65%, 70% и 72%. Чем выше процент, тем больше в бруске жирных кислот и тем эффективнее оно отстирывает. Маркировку обычно выдавливают на самом куске. Самое лучшее для стирки — 72%.

При выведении пятен от кофе, чая или фруктов хозяйственное мыло, по отзывам опытных хозяек, работает не так хорошо — здесь лучше использовать лимонную кислоту или специальные пятновыводители. А вот для замачивания белых хлопчатобумажных пеленок и нательного белья старым способом — натереть мыло на терке, растворить в горячей воде и замочить вещи на ночь — брусок до сих пор вне конкуренции.

Для смягчения рук после стирки хозяйственным мылом дерматологи советуют сразу после полоскания белья нанести на влажную кожу жирный крем с мочевиной или пантенолом — они быстрее восстанавливают поврежденный липидный слой. И конечно, использовать резиновые перчатки: даже самые толстые и прочные лучше, чем прямой контакт с щелочью.