Брызги весны и открытый сезон: в Рузе девушки на каяках нестандартно поздравили друг друга с 8 Марта

Пока большинство жителей Подмосковья только мечтают о лете и прячутся от ветра по домам, в Рузском округе уже вовсю гребут веслами. Местные любители активного отдыха открыли сезон сплавов на каяках, причем старт был дан в Международный женский день. Официально, но без льда, передает REGIONS .

Идея встречать весну на воде пришлась по душе тем, кому надоели стандартные посиделки в кафе. Как рассказала представитель организаторов Валерия Честных, сезон открыли 8 марта, устроив специальный тур для девушек. Десять смелых представительниц прекрасного пола вместо букетов и застолий выбрали весла и спасательные жилеты. И не прогадали: солнечная погода сделала заплыв почти курортным, несмотря на мартовский месяц.

«Сезон сплавов официально можно считать открытым еще с 8 марта. Именно в этот день мы организовали тур для девушек, это наша уникальная „фишка“ для тех, кто захотел нестандартно отметить праздник», — говорит представитель организатора Валерия Честных.

Теперь присоединиться к экстремалам может любой желающий. Организаторы уже собирают заявки и формируют группы. Маршрут проложен от деревни Ракитино до Рузы. Главное условие для участия — отсутствие льда на реке, а с этим, как уверяют организаторы, проблем нет: водная гладь уже освободилась ото льда и готова принять гребцов.

Особых требований к новичкам не предъявляют. Главный совет от бывалых — одеваться по погоде и не забыть про теплую непромокаемую обувь. Продолжительность водной прогулки — примерно 2,5 часа. Этого времени достаточно, чтобы надышаться весенним воздухом, натренировать руки и понять, что активный отдых в марте возможен не только в горах.

«В заплавы ухожу часто: нравится проводить время на природе, и не просто лежать на солнышке, а заниматься спортом. Уже кинули заявку организаторам и на мартовские „марш-броски“», — говорит житель округа Илья Данилец.

Возрастной ценз на мероприятии — 12+, так что вскоре к движению могут присоединиться и юные гребцы. А пока опытные каякеры готовятся к новым мартовским «марш-броскам», доказывая, что открывать навигацию можно задолго до первого тепла.

