Тыква и лук в списке фаворитов: что начать сажать дачникам весной 2026 в марте

Известный агроном Октябрина Ганичкина поделилась с дачниками рекомендациями по проведению посевных работ в текущем сезоне. Своими советами специалистка по растениеводству побеседовала с изданием «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовала огородникам сделать акцент на высаживании зелени, а также разнообразных корнеплодов и овощей. В числе культур, которым в 2026 году стоит отдать предпочтение, Ганичкина назвала картофель, капусту, тыкву, кабачки и лук.

Агроном порекомендовала уделить особое внимание подготовке почвы. Для повышения плодородия она советует вносить жидкие комплексные удобрения. В качестве примера специалист привела торфяной компост, отметив его эффективность для подкормки грунта.

Владельцам участков, оборудованных парниками, Ганичкина дала совет заняться их очисткой и обработкой. Для борьбы с насекомыми-вредителями она предложила использовать препарат карбофос, который способен уничтожить большинство видов опасных для растений паразитов.

Также агроном обратила внимание дачников на важность правильного выбора семян. При покупке следует обращать внимание на их способность к прорастанию и силу роста. Не менее важно убедиться, что посадочный материал гарантирует высокий процент появления здоровых и крепких всходов.