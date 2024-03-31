Буданов*: Россия готова к массовому использованию «Калибров»

Российский военный флот все последнее время активно накапливал дальнобойные крылатые ракеты «Калибр» и теперь якобы намеревается их запускать по территории Украины, с целью выведения из строя объектов инфраструктуры, считает глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов*.

С его слов, указанные российские снаряды еще не применялись ВС РФ в нынешнем году.

«Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению», — передает слова Буданова «РБК-Украина».

Глава ГУР Украины добавил, что ранее руководством российской армии было принято решение заменить ракеты «Калибр» на Х-101 из-за большей эффективности последних.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.

* — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.