У дворца Долмабахче в Стамбуле, где проходили переговоры между Россией и Украиной, второй день продолжаются буддийские молебны за мир. Об этом сообщил корреспондент RT Игорь Жданов.

Как выяснил журналист российского СМИ, духовная миссия объединила монаха из Японии, прожившего 30 лет в России и на Украине, и его молдавского собрата по вере. Сторонники миролюбивой религии верят, что вносят свою духовную лепту в достижение согласия между РФ и Украиной.

Монахи проводят традиционные буддийские ритуалы с использованием молитвенных барабанов и чтением мантр. Их необычное присутствие в эпицентре политических событий привлекает внимание как местных жителей, так и туристов, посещающих знаменитый дворец.

Этот духовный жест происходит на фоне продолжающихся дипломатических усилий по урегулированию конфликта. В настоящее время монахи планируют продолжать свои ежедневные молебны.

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины завершились в Стамбуле.