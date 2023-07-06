«Будем болеть за его депортацию»: россияне раскритиковали турка за слова о легкодоступности русских девушек

Турецкого студента, на «животное поведение» которого массово жаловались девушки в Волгограде, теперь проверит СК, сообщает Mash.

По данным СМИ, заявление на 24-летнего Ахмада уже дошло до главы ведомства Александра Бастрыкина. Следователи проверят студента по статье об унижении человеческого достоинства.

Парень хвастался своим турецким друзьям, что якобы переспал «с половиной города или даже России», а русские девушки, по его мнению, взамен хотят от него максимум бутылку пива. Наши соотечественники обрушились на подозрительного молодого человека с критикой.

«По-хорошему, после такого «животрепещущего интервью» данного персонажа надо отчислять и отправлять его учиться в родную Турцию, где «все порядочные», как он выразился»; «На таких «обезьян» нормальная русская девушка или женщина даже не посмотрит, фантазер»; «Давайте будем все дружно болеть за его депортацию. Это существо должно уехать безвозвратно», — прокомментировали новость пользователи Сети.

Ранее россияне жаловались, что секс-игрушки с известного маркетплейса приходят использованными.