«Внутри была липкая с крошками»: россияне жалуются, что секс-игрушки с известного маркетплейса приходят использованными

Необычную секс-игрушку для мужчин нашли пользователи Сети на известном маркетплейсе. Товар представляет собой устройство для самоудовлетворения мужчины в виде бутылки пива.

Мнение покупателей о данном товаре разнится. Кто-то оказался очень доволен такой находкой.

«Симпатичная игрушка»; «Отличный товар, материал высокого качества, удобен в использовании»; «Подарил коллеге, посмеялись от души», — рассказывают довольные мужчины.

Другие же нашли в таком девайсе много минусов. Некоторым агрегат приходил уже использованным.

«Очень узкая, в корпус не влезает»; «Кто-то пользовался ранее. Игрушка была вывернута наизнанку, а внутри она была липкая с какими-то крошками», — жалуются пользователи.

Тем не менее юзерам показалось такое устройство вполне интересным вариантом подарка.

«Я бы подарила такую игрушку на 23 февраля или на 1 апреля. С юмором надо подходить»; «Этот предмет должен скорее быть приколом, нежели использоваться по назначению», — считают россияне.

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