«Внутри была липкая с крошками»: россияне жалуются, что секс-игрушки с известного маркетплейса приходят использованными
Россияне рассказали, с какой целью покупают секс-игрушки
Фото: [Социальные сети]
Необычную секс-игрушку для мужчин нашли пользователи Сети на известном маркетплейсе. Товар представляет собой устройство для самоудовлетворения мужчины в виде бутылки пива.
Мнение покупателей о данном товаре разнится. Кто-то оказался очень доволен такой находкой.
«Симпатичная игрушка»; «Отличный товар, материал высокого качества, удобен в использовании»; «Подарил коллеге, посмеялись от души», — рассказывают довольные мужчины.
Другие же нашли в таком девайсе много минусов. Некоторым агрегат приходил уже использованным.
«Очень узкая, в корпус не влезает»; «Кто-то пользовался ранее. Игрушка была вывернута наизнанку, а внутри она была липкая с какими-то крошками», — жалуются пользователи.
Тем не менее юзерам показалось такое устройство вполне интересным вариантом подарка.
«Я бы подарила такую игрушку на 23 февраля или на 1 апреля. С юмором надо подходить»; «Этот предмет должен скорее быть приколом, нежели использоваться по назначению», — считают россияне.
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