«Будем молиться за сыновей»: матери героев СВО отлили колокола в честь своих погибших сыновей

Утрата ребенка невосполнима. Каждая мать, потерявшая сына на СВО, испытывает не только гордость за своего героя, но и большую печаль. Чтобы почтить память ушедших бойцов, их родственники решили поучаствовать в восстановлении храма в Свердловской области.

Село Клевакинское в регионе не очень привлекает туристов: там живет около тысячи человек, а из достопримечательностей есть только полуразрушенный Фроло-Лаврский храм, построенный в 1873 году. Но активисты решили дать вторую жизнь сельской церквушке — мамы погибших на СВО солдат собрали деньги, чтобы восстановить колокольню.

Анна Садырина стала одной из них. Ее сын Никита погиб на СВО в мае прошлого года под обстрелом ВСУ, когда вывозил раненых.

«В мессенджерах мы собрали группу мам, у которых на передовой погибли сыновья. Мы поддерживаем друг дружку, можем просто выслушать тех, кто испытывает то же горе. Однажды мы собрались в храме «Большой Златоуст», где узнали, что можно заказать колокола для храма в Клевакинском», — отмечает Садырина.

По словам собеседницы, храм как раз начали реставрировать.

«Туда можно было заказать колокола на заводе, а на них нанести надписи в память о погибших. Так мы и решили сделать. Будем молиться за сыновей», — заявила Анна в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Теперь заказы уже отлиты и ждут своего часа.

О том, что это за колокола и что написано на них, мы писали ранее.