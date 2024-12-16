Для противодействия дезинформации, распространяемой украинскими и западными источниками в социальных сетях и СМИ, необходимо продвигать правдивые и позитивные новости, считает Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

По его словам, государство должно не только защищаться, но и активно реагировать на попытки дезинформации со стороны западных стран. Как известно, лучшая защита — это нападение, отметил Кириенко.

«Если мы будем только обороняться, отбиваться от фейков, которых стало на порядок больше, мы не справимся. <…> Надо не оправдываться, а иметь огромное количество историй про героев специальной военной операции, которые такой же героизм проявляют, вернувшись в гражданскую жизнь, — отметил Кириенко.

Государственный деятель также выступил с инициативой популяризировать случаи межнационального сотрудничества и взаимопомощи между Российской Федерацией и другими странами. Однако он подчеркнул, что необходимо содействовать появлению таких положительных примеров.

Ранее сообщалось, что правительство Приморского края назвало видео с губернатором Кожемяко и гражданами КНДР — фейком ЦИПсО.