«Будем рады видеть вас»: до 4 ноября в Черноголовке открыта выставка-дрейф «Резонанс»

С 4 октября по 4 ноября 2025 года в подмосковной Черноголовке представлен финальный проект уникальной для России арт-резиденции, созданной на стыке науки и искусства.

В рамках выставки-дрейфа «Резонанс» публике покажут работы четырех авторов, глубоко погрузившихся в деятельность местных исследовательских институтов. Реализация художественного проекта стала возможной благодаря инициативе и поддержке АНО «Центр городского развития», при участии Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ».

В экспозицию войдут произведения Марии Иньковой, Дарьи Неретиной, Мая Стерлеговых и Сергея Костырко. Их инсталляции займут три знаковые площадки наукограда: Дом ученых Научного центра РАН, бывшее здание городской ЗАГС и Корпус общего назначения Федерального исследовательского центра. Как поясняют кураторы, центральная тема проекта — резонанс — трактуется художниками не только в своем физическом смысле, но и как философская категория, объединяющая научные знания, художественную практику и индивидуальное миропонимание.

«Будем рады видеть вас на экскурсиях по выставке «Резонанс» арт-резиденции " «Гало». Ближайшая кураторская экскурсия — 11 октября (суббота) в 12:00», — сообщили в арт-резиденции «Гало».

По замыслу организаторов, все объекты соединены в единый маршрут, пролегающий вдоль центральной улицы города. Эта концепция дает возможность познакомиться с творчеством, рожденным в научной среде, и одновременно переосмыслить привычное пространство наукограда. Для Черноголовки это первая масштабная инициатива в области актуального искусства, которая демонстрирует диалог между разными формами познания мира.

Ранее сообщалось, что более 500 спортсменов преодолели космические дистанции полумарафона в Черноголовке.