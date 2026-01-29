Будет «хреново», но вам понравится: Подмосковье ждет любителей холодца на русский праздник
REGIONS: в Подмосковье на фестивале «Русский холодец» накроют «Хреновую поляну»
Фото: [Гастрономический фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде/Медиасток.рф]
В Павловском Посаде 31 января состоится гастрономический фестиваль «Русский холодец», центральным событием которого станет конкурс «Хреновая поляна», пишет REGIONS. Мероприятие, которое пройдет в парке «Меленки», посвящено традиционным зимним блюдам и главной русской острой приправе.
Организаторы подчеркивают, что холодец без хрена теряет свою истинную сущность, поэтому решили уделить корню-приправе особое внимание. На специальной площадке будут представлены десятки вариаций соуса — от классического острейшего варианта до более мягких композиций со свеклой, яблоками или сметаной, что позволит гостям оценить разнообразие вкусов.
Помимо «Хреновой поляны», в программе заявлены конкурсы «Царь-холодец» и «Студегрейка», что превращает событие в своеобразное соревнование кулинарного мастерства и народной смекалки. Такие активности не только развлекают, но и выполняют просветительскую функцию, знакомя участников, особенно молодое поколение, с аутентичными рецептами и способами их приготовления.
Для самого муниципалитета проведение подобного тематического праздника работает на развитие событийного туризма и укрепление местной идентичности. В условиях подмосковной зимы фестиваль становится точкой притяжения, предлагая жителям и гостям города активность на открытом воздухе, связанную с национальной культурой. Организаторы в шутку отмечают, что после дегустации острых соусов «никакие подмосковные холода гостям будут не страшны».
Мероприятие, рассчитанное на аудиторию 6+, покажет, как можно эффектно обыграть сезонные и национальные гастрономические особенности, создавая яркое и запоминающееся событие.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за непогоды перенесли отборочный этап и гала-концерт фестиваля «Хрустальный лед».