Будет «хреново», но вам понравится: Подмосковье ждет любителей холодца на русский праздник

В Павловском Посаде 31 января состоится гастрономический фестиваль «Русский холодец», центральным событием которого станет конкурс «Хреновая поляна», пишет REGIONS . Мероприятие, которое пройдет в парке «Меленки», посвящено традиционным зимним блюдам и главной русской острой приправе.

Организаторы подчеркивают, что холодец без хрена теряет свою истинную сущность, поэтому решили уделить корню-приправе особое внимание. На специальной площадке будут представлены десятки вариаций соуса — от классического острейшего варианта до более мягких композиций со свеклой, яблоками или сметаной, что позволит гостям оценить разнообразие вкусов.

Помимо «Хреновой поляны», в программе заявлены конкурсы «Царь-холодец» и «Студегрейка», что превращает событие в своеобразное соревнование кулинарного мастерства и народной смекалки. Такие активности не только развлекают, но и выполняют просветительскую функцию, знакомя участников, особенно молодое поколение, с аутентичными рецептами и способами их приготовления.

Для самого муниципалитета проведение подобного тематического праздника работает на развитие событийного туризма и укрепление местной идентичности. В условиях подмосковной зимы фестиваль становится точкой притяжения, предлагая жителям и гостям города активность на открытом воздухе, связанную с национальной культурой. Организаторы в шутку отмечают, что после дегустации острых соусов «никакие подмосковные холода гостям будут не страшны».

Мероприятие, рассчитанное на аудиторию 6+, покажет, как можно эффектно обыграть сезонные и национальные гастрономические особенности, создавая яркое и запоминающееся событие.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за непогоды перенесли отборочный этап и гала-концерт фестиваля «Хрустальный лед».