В Подмосковье из-за непогоды перенесли отборочный этап и гала-концерт фестиваля «Хрустальный лед»

В Подмосковье из-за сильного снегопада и похолодания перенесли время проведения отборочного этапа и гала-концерта областного фестиваля «Хрустальный лед». Об этом жителей предупреждает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве пояснили, что решение о переносе мероприятий было принято в целях заботы о зрителях и участниках фестиваля.

Так, указанные мероприятия состоятся не 1 февраля, как было запланировано изначально, а 23 февраля. Зрителей ждут в 12:00 в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде на отборочный этап и в 16:00 в Центральном парке Пушкино на гала-концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в период зимних праздников работали областные парки.